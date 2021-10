Prag reanimiert sein Moldau-Ufer

Karlsbrücke, Burg, Goldenes Gässchen, Brauhaus „U Fleků“ und so vieles mehr: Prag hat seit jeher viel zu bieten. Und durch die Revitalisierung der Flussufer ist (und wird) die „goldene Stadt“ um weitere Highlights reicher. Denn Petr Janda, seit 2017 leitender Architekt des Vorhabens, beschert der Moldau-Promenade einen glitzernden Mix aus Alt und Neu.

Langer Weg zur neuen Pracht

Ursprünglich belebter Kai und Umschlagplatz, verfiel die Zone an der Neustadt-Seite der Moldau nach dem Hochwasser von 2002 und wurde nur noch als Parkplatz genützt. Das Projekt, Prags Uferbereich neu zu beleben, wurde 2009 von engagierten Bürgern initiiert. Mit dabei: Der Prager Architekt und Künstler Janda, der sich seitdem um die Revitalisierung und Sanierung des Gebiets bemüht. Ein aufwändiger Prozess: Die erste Phase konnte erst 2019, also zehn Jahre später fertiggestellt werden. Allerdings: Das Ergebnis des im Auftrag der Stadt Prag realisierten Vorhabens ist beeindruckend. Und was noch folgen soll, ist nicht minder faszinierend.