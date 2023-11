Oh, living!

Haus und Natur im Dialog

Der Fokus lag bei der Umsetzung des Projekts vor allem darauf, den umgebenden Olivenhain so wenig wie möglich in Mitleidenschaft zu ziehen. Balzar Arquitectos entschieden sich daher bei ihrem Design fĂŒr eine lineare, langgezogene Struktur, die zwischen den BĂ€umen perfekt Platz fand.

"Die Landschaft hier ist einfach wunderbar", schwĂ€rmt Studio-MitbegrĂŒnderin Laura Moreno Albuixech. "Daher wollten wir diesen Ort so gut es geht bewahren und haben versucht, so viele OlivenbĂ€ume wie möglich zu erhalten". Die Natur und das Haus sollten in einen Dialog treten, so die Architektin. Der Entwurf wurde also in das acht mal acht Meter große Bepflanzungsmuster des Hains eingepasst. "Sowohl das GebĂ€ude als auch der Pool nutzen die im Olivenbaum-Raster verbleibenden FreirĂ€ume und schmiegen sich in diese LĂŒcken."