Kühle Ideen für große Zukunftsthemen

Konica Minolta ist ein globales Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Tokio, das 2003 aus der Fusion des Kamera-Pioniers Minolta und dessen Mitbewerber Konica hervorging. Etwa 44.000 Menschen arbeiten in 50 Ländern rund um den Globus an innovativen Lösungen für Unternehmen und die Gesellschaft. Mit seinen „Stärken in den Bereichen fortschrittliche Bildgebung, Optik, Sensorik, Materialien und Nanobearbeitung“ engagiert sich Konica Minolta laut eigenen Angaben „für die Schaffung neuer Werte, die Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen in ihren Betrieben und Arbeitsprozessen unterstützen“.

„Cooler“ Award

Anfang April 2022 wurde das Innovation Garden OSAKA Center mit dem Sonderpreis des Osaka Climate Change Measures Award, dem sogenannten „Ryo Design- und Architekturpreis“ ausgezeichnet. Vergeben wird die Auszeichnung von der Präfekturregierung in Osaka an Firmen, die herausragende Anstrengungen unternehmen, um den Klimawandel zu verhindern oder Maßnahmen zur Abschwächung des städtischen Wärmeinsel-Effekts zu ergreifen.