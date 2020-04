Kopenhagen gewinnt Land

Holmene als PPP-Projekt

Der neue Business District verbinde großes Geschäftspotenzial mit hohen Umweltstandards, so Helle Adelborg, Bürgermeisterin von Hvidovre. Gleichzeitig wird Holmene als Hochwasserschutz fungieren und Hvidovre und Kopenhagen vor Stürmen aus dem Süden schützen. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen den Kommunen Kopenhagen und Hvidovre sowie Pensionsfonds in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (Public Private Partnership).

Bis in die 1960er Jahre bestand das Gebiet, das den Namen Avedøre Holme trägt, aus kleinen Inseln, Teichen und wilder, üppiger Natur. Dann wurde es trockengelegt, aufgeschüttet und in eines der größten und am besten funktionierenden Geschäftsviertel im Norden transformiert.

Kopenhagen spitzt sein grünes Profil zu

Durch die Wiederherstellung der ursprünglichen Landschaft und die Verbindung der neun Inseln mit einem natürlich gewachsenen Grüngürtel wird Holmene auf 700.000 m² eine neue Naturlandschaft in stadtnaher Umgebung sowie 17 Kilometer neue Küstenlinie bieten. Außerdem werden 18 Kilometer Radwege gebaut.