Kleine Hillsize, große Wirkung

Als Hommage an den Wintersport – so und nicht anders nimmt man Hytte Hemavan in Nordschweden wahr. Ähneln doch die Baukörper von ihrer Form her einer Sprungschanze. Tatsächlich hat sich Architekt Hans-Petter Bjørnådal vom Skispringen inspirieren lassen. Der Einfachheit halber nennt er das Projekt dann auch gleich das „Ski-jump house“.