Holz macht Schule

Der Neubau fügt sich ganz natürlich in den historischen Schulcampus ein. Mit seiner Backsteinfassade und den hellen Steinvorsprüngen, die die schmalen, vertikalen Fensterbänder vor der Mittagssonne abschirmen, passt er sich sowohl in seiner Materialität als auch in seiner Kubatur an den Bestand an. Der Giebel der Bücherei spiegelt in seiner Form die Steinkapelle auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Alt und neu existieren hier nicht nur harmonisch nebeneinander, die Neubauten komplettieren auch den ursprünglichen Masterplan, der bei der Eröffnung der St. Edward’s School im Jahr 1873 präsentiert wurde. Durch die Weiterentwicklung der Schule nach den Plänen des Architekten Nick Hardy von TSH Architects schließt sich die Bebauung nun auf allen vier Seiten des Schulhofes.