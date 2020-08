Gut verschachtelt

Mit seiner klaren Formensprache an Bögen und Linien können die Tel Aviv Arcades als Hommage an die Bauhaus-Ära gesehen werden.

Chris Precht, Architekt

Ähnlich gingen die Architekten von Studio Precht an die Sache heran und orientierten sich auch an den Gestaltungsgrundsätzen des Bauhaus. „Für Architekten ist Tel Aviv mit der größten Ansammlung an Bauhaus-Gebäuden eine inspirierende Stadt. Eine Ära, die Offenheit, formale Klarheit und rationale Geometrie forcierte“, erklärt Studio Precht. „Mit seiner klaren Formensprache an Bögen und Linien können die Tel Aviv Arcades als Hommage an die Bauhaus-Ära und als Bindeglied zum architektonischen Erbe der Stadt gesehen werden.“

Beschattung durch Verschachtelung

Neben der ästhetischen Anlehnung lieferten die Bauten der Bauhaus-Ära auch konzeptionelle Inspiration. Mit der ausgeklügelten Verschachtelung der Terrassen lieferten die Architekten auch ein Energiesparkonzept, das an der baulichen Struktur des Hochhauses festgemacht ist. Während bei herkömmlichen Hochhäusern aufgrund der Sonneneinstrahlung meist eine energieintensive Klimatisierung im Inneren notwendig ist, setzt Studio Precht hier auf eine natürliche Kühlung.