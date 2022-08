Garteln ums Eck

Expliziter Wunsch der Designer ist es jedoch, keinerlei Vorgaben für die Nutzung zu geben. Man soll den Garten nach eigenen Bedürfnissen und Wünschen besuchen und benutzen. "So wie Menschenströme durch gewisse Straßen fließen, so wie Blumen in Richtung des Sonnenlichts wachsen, so wird das Verhalten jedes Besuchers im Zusammenspiel mit der Energie seiner Umgebung diesen Raum und seinen Charakter prägen", so das Architekturbüro.

Urbane Vision von AIM

"Unser städtisches Leben ist immer mehr von der Diskrepanz geprägt, wo wir sein müssen und wo wir eigentlich sein möchten. Was wir haben und wie viel davon wir nicht brauchen. Je mehr sich das Leben in Städten abspielt, desto mehr müssen wir danach trachten, Räume zu kreieren, die man genießen kann. Räume, die selbst diesen Genuss schaffen."