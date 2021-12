Facelift für den Plattenbau

Es war einmal ein trister Plattenbau aus den 1960er-Jahren, wie er häufig im urbanen Raum zu finden ist. Ein rationalistischer Laubengang an der Front bildete den Zugang zu den Wohnungen. Durchgehende Betonbrüstungen dominierten das Erscheinungsbild. Nach einem chirurgischen Eingriff an der Fassade ist der Bau heute nicht mehr wiederzuerkennen. Das Projekt Ørsteds Haver (deutsch: Ørsted-Gärten) vom Kopenhagener Architekturbüro Tegnestuen Lokal liefert aber weit mehr als nur eine optische Aufwertung der in die Jahre gekommenen Wohnhausanlage.