Eprouvetten, Phiolen und Cocktailgläser

Ultimative Drinks aus dem Reagenzglas

Wofür steht nun also F.U.L.L.? Es ist die Abkürzung für „First Ukrainian Local Laboratory” – und dieser Name ist Programm. Das Konzept ist laut den Betreibern „ein zukunftsweisender und innovativer Ansatz für die Cocktailkultur”. Hand in Hand damit einher geht die Gestaltung der Bar: Offen und doch geheimnisvoll, mit einem Schuss Farbe (vornehmlich gedämpftes rot) und einem Spritzer Gold. Freundlich und einladend, und doch geheimnisumwittert. Heimelig und doch unglaublich cool, ähnlich wie der Moon Club in Prag.