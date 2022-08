Eine ganze Stadt aus Holz

Bagger und Abbruchmaschinen haben über die Jahre eine tiefe Wunde in die Landschaft gerissen. Doch schon bald wird der Steinbruch am Ufer des idyllischen Sees Landvettersjøen Geschichte sein. An seine Stelle tritt eine sozial und ökologisch nachhaltige Wohnsiedlung mit dem Namen Wendelstrand. Neben unterschiedlichen Typologien des Wohnens sieht der Masterplan vor allem viel naturnahen Grünraum vor, der sich durch die Anlage schlängelt und schließlich auf der Dachlandschaft des Lakehouse endet. Von hier hat man eine großartige Aussicht über die Wald- und Seelandschaft ringsum.

Wendelstrand ist ein Sehnsuchtsort für das Wohnen im Grünen. Man lebt hier in direktem Kontakt mit der Natur und Göteborg, die zweitgrößte Stadt Schwedens, liegt nur 15 Minuten entfernt. Eine kurze Autofahrt, auf die künftige Bewohner der autarken Community eigentlich nicht angewiesen sind.