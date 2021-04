Ein wohnliches Möbelstück

Was muss das für ein Gefühl gewesen sein! Als Michael Thonet im Jahr 1836 nach jahrelanger Tüftelei endlich vor seinem ersten aus gebogenen Vollholzteilen gezimmerten Stuhl stand. Endlich!

Dabei war dem Visionär damals vermutlich keineswegs klar, dass die von ihm entwickelte Methode hartes Holz mittels Wasserdampf in gebogene Form zu bringen, die Möbelwelt revolutionieren würde. Bis heute spielt die so genannte Bugholztechnik im Interior-Design eine große Rolle. Aber auch im Instrumentenbau hat sie sich als relevant erwiesen. Und nun sieht es so aus, als würde die Erfindung des Herrn Thonet gar die Welt der Architektur aufmischen.

Fold House, ganz nach Thonets Geschmack

In der Tat verstehen moderne Architekten Holz nicht mehr bloß als Werkstoff, sondern immer öfter auch als großartigen Baustoff. „Holz kann im Hausbau mit Beton längst mithalten“, sind sich Experten inzwischen einig. Und so ist es kein Wunder, dass Holz inzwischen auch die Kreativität findiger Architekten anregt.

Das beste Beispiel wurde kürzlich unter dem Namen Fold House im kanadischen Ontario fertiggestellt. Ein Haus, das vorwiegend aus Stahl und Holz errichtet wurde. Das wäre jetzt keine Sensation, hätten die Architekten des Studios Partisans nicht statt gerade Holzbalken und geschwungene Holzflächen in großem Stil eingesetzt. Die gesamte spektakuläre Dachkonstruktion wurde aus gebogenem Eichenholz errichtet!