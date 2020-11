Die Mühle am Fluss

Die Zeiten, in denen das Industriegebiet am alten Hafen von Dublin Erinnerungen an Batmans Heimat Gotham City weckten, sind wohl endgültig vorbei. An den Ufern der Liffey erblüht seit einigen Jahren unter dem Namen „Docklands“ ein junger, hipper Stadtteil. Und eben im Herzen dieser neuen Coolness will das international renommierte Architekturbüro Urban Agency nun auch seinen Namen hineinpflanzen.

Dock Mill: Holzturm am Wasser

Tatsächlich haben sich die Architekten eine alte Industriemühle geschnappt, um auf ihren alten Fundamenten einen spektakulären Holzturm zu errichten. Name des Unterfangens: „Dock Mill“. Sinn der Sache: Dem Baustoff Holz in der irischen Hauptstadt einen besonderen Platz und somit auch Stellenwert einzuräumen.