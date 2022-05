Das naturnahe Office in den Tropen

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse in Nosara musste das Office-Gebäude 1,80 Meter über dem Boden errichtet werden, um es vor möglichem Hochwasser zu schützen. „Der Rest der Struktur besteht aus einem Stahlrahmen, der in einer netzartigen Geometrie angeordnet ist“, so die Architekten. „Diese Systeme verleihen dem Entwurf sowohl Organisation als auch Logik, was wiederum zur Effizienz beim Bau beiträgt.“

Sinne aktivieren, Kreativität fördern

Der Mix aus nützlich, natürlich und ästhetisch wurde bei der Raumaufteilung und -gestaltung ebenfalls berücksichtigt. Gegenüber der Rezeption befinden sich auf der einen Seite ein privates Büro und auf der anderen Seite die breiten Korridore, die entlang des Besprechungsraums, der Balkone und der offenen Büroräume fließen.