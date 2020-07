Das Haus als kleines Dorf

Über Treppen gelangt man vom Parkplatz am Dach zu den fünf Ebenen darunter und ins Innere von Haus Ri. Die zahlreichen Außenwege verbinden Geschoße und Innenhöfe miteinander. Immer wieder taucht die sehnsuchtsvolle Aussicht auf, wie in den verwinkelten Gässchen einer Altstadt am Meer. Doch hier bildet der Lago Maggiore die Kulisse, die in den minimalistischen Wohnräumen zum dramatischen Protagonisten wird. Die Hanglage des Grundstücks hat die Architekten vom Schweizer Architekturbüro Wdmra dazu bewogen, ein Haus zu entwerfen, das durch seine räumliche Vielfalt innen und außen einem kleinen Dorf gleicht.

Aufgrund seiner spannungsreichen Beziehungen zwischen Innen- und Außenräumen wird das Haus gleichsam als kleines Dorf erlebt.

Markus Wespi, Jérôme de Meuron Luca Romeo, Architekten

Für die verantwortlichen Architekten Markus Wespi, Jérôme de Meuron und Luca Romeo zählt dieses Wohnhaus in Brissago, im Schweizer Kanton Tessin, zu einem ihrer Meisterwerke. So kompakt der Monolith von außen auch wirkt, im Inneren erschließt sich ein verschachteltes und verwinkeltes Refugium, das dennoch eine Einfachheit vermittelt. „Aufgrund seiner räumlichen Vielfalt, spannungsreicher Beziehungen zwischen Innen- und Außenräumen und seiner vielfältigen Wegwahlfreiheiten wird das Haus gleichsam als kleines Dorf im ehemaligen Rebberg über dem Lago Maggiore erlebt“, beschreiben die Architekten das räumliche Konzept.