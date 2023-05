Aufgestockt statt abgerissen

In den oberen Geschossen dagegen ließ sich die Raumhöhe nicht so einfach erweitern, weshalb sie die Nutzung der Wohnungen etwas anders ausrichteten. Statt Dauermieter sind hier Geschäftsleute, Studenten oder Stadtbesucher einquartiert. In diesen bedachtsam sanierten Unterkünften bekommen sie obendrein eine baukulturelle Sehenswürdigkeit präsentiert. Die historischen Holzdecken, die dank Holz-Beton-Verbundtechnik erhalten werden konnten, zeugen von der langen Geschichte des Hauses und der einstigen Bauweise.

Klimaneutrale Nachverdichtung

Eine Bauweise, die in Zeiten von Klimakrise und Bauwende wieder enorm an Bedeutung gewonnen hat. Vor allem im urbanen Raum hat der Holzbau einiges zu bieten. Als Baumaterial, das nachwächst und CO2 bindet, ist es klimaneutral. Durch sein geringes Gewicht eignet es sich außerdem sehr gut zur Nachverdichtung des Gebäudebestandes. Ein Thema, das in den nächsten Jahren wohl noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.