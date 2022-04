Auf gutem Boden

Nichts wird so oft und vehement mit Füßen getreten wie sie: die Teppiche. Gerade in Büros, wo viel in Straßenschuhen herumgelaufen wird, müssen sie ganz schön was aushalten. Und apropos: Schön sollen sie ja über dies noch sein.

Von individuell über ästhetisch bis nachhaltig

All die genannten Attribute – und viele mehr wie hochwertig, modern, individuell oder innovativ – vereint das Traditionsunternehmen OBJECT CARPET aus Denkendorf bei Stuttgart. Seit 1972 am Markt folgt man dieser Prämisse: „Der Sinn für Ästhetik und Farbe, in Kombination mit fortschrittlicher Fertigung, findet Ausdruck in edlen und außergewöhnlichen Dessins – in Form von Teppichböden, Teppichfliesen und abgepassten Teppichen.“