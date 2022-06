Technologie trifft Design: So stylish kann eine Klimaanlage sein

Doch die hochwertige Design-Optik schränkt die Leistung der Klimaanlage nicht ein. Im Gegenteil: Dank der verstellbaren Luftauslässe und Gentle-Cool-Funktion wird ein Kaltzugeffekt vermieden und der Raum kann sanft abkühlen. Somit ist es auch kaum verwunderlich, dass das Panel seit seiner Veröffentlichung mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten hat, darunter zum Beispiel die Red Dot: Best of the Best [2021] Auszeichnung im Produktdesign.