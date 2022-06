Klimaanlage im Fitnesscenter: Deshalb ist die regulierte Belüftung so wichtig

2. Geringer Sauerstoffgehalt führt zu Leistungsreduzierung

Genügend Sauerstoff ist nicht nur beim Sport, aber besonders dort, unerlässlich. Wer in einer sauerstoffarmen Umgebung, zum Beispiel in einem geschlossenen Raum voller Menschen, sportlich aktiv wird, kann im Durchschnitt weniger trainieren und wird schneller müde. Der CO₂-Gehalt steigt dann nämlich an und führt zu Schläfrigkeit, Völlegefühl sowie Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen. Aus diesem Grund ist es besonders in Fitnessstudios wichtig, permanent den CO₂-Gehalt zu überwachen und für frischen Sauerstoff zu sorgen, um die Gesundheit aller Mitglieder zu gewährleisten.

Moderne Klimageräte tragen mit integrierten CO₂-Sensoren effektiv zu niedrigeren CO₂-Werten bei und unterstützen so ein verbessertes Fitnessklima und damit die Leistungsfähigkeit.