Warum Tiergesundheit so wichtig ist

Neue Webseite zur Tiergesundheitsinitiative

In anschaulichen Videos erhalten Sie Informationen zur Tiergesundheitsinitiative und dem Tiergesundheits-Check der SalzburgMilch. Was steckt hinter der Tiergesundheitsinitiative der SalzburgMilch? Was macht die Tiergesundheits-Checks so einzigartig? Was halten die Bauern und unabhängige Experten davon?