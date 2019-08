„Mit Vorhandenem auskommen“ - Bio-Milch aus dem Salzburger Lungau

Für einen ehrlichen Schluck Milch

Die Reine Lungau Bauern leben im östlichsten Bezirk Salzburgs, in kleinen Familienbauernhöfen mit im Schnitt nur 12 Kühen. Warum sie täglich um 5:30 ihren Tag beginnen, wissen sie genau: Sie lieben, was sie tun. Und sie lieben es, mit dem auszukommen, was die Natur zu bieten hat. Denn nur diese nachhaltige Herangehensweise in der Landwirtschaft garantiert den echten und ehrlichen Schluck Milch.

Gelebte, unverfälschte Regionalität

Der Biosphärenpark Lungau liegt auf einem Hochplateau, über 1.000 Meter über dem Meeresspiegel. 60 Bergseen, ein sonniges Klima und gelebter Brauchtum zeichnen die Region aus. 365 Milchbauern sorgen für 4.231 Kühe in familiären Bauernhöfen.