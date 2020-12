So geht es Daniel aus dem SOS Kinderdorf heute

Nach der Handelsakademie absolvierte Daniel ein Zivil-Auslandsdienstjahr in Kambodscha. Heute studiert der 25-Jährige in Bangkok und bleibt dem SOS-Kinderdorf auch dort eng verbunden.Den Zivildienst absolvierte der junge Vorarlberger gemeinsam mit einem Tiroler Kollegen im Kinderdorf Tani im Kambodscha. Was ihn dazu motivierte? „Ich wollte die Hoffnung, welche mir in schwierigen Zeiten gegeben wurde, anderen Kindern weitergeben!“ schreibt er in seinem E-Mail an mich. „Mit Freizeitbeschäftigungen, lustigem Englisch- und Computerunterricht sowie vielen anderen Tätigkeiten versuchte ich den Kindern ihren Alltag und ihre Zukunft zu verschönern.“