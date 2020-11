Wer Arthouse mag, wird SOONER lieben

So vielfältig wie die Gesellschaft

Was Streaming angeht, sind in den letzten Jahren viele Anbieter, meist US-amerikanische Giganten, in den Markt eingetreten. Deren Inhalte scheinen aber vielen als Einheitsware, die nur eine enge Auswahl an Genres und Formaten bedient. Nicht so SOONER, das die Vielfalt der europäischen Filmszene abbilden will.