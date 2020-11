So gefährlich sind E-Mail-Angriffe im Home Office und Distance Learning

Nicht nur Privatunternehmen schicken ihre MitarbeiterInnen während des Lockdowns vermehrt ins Home-Office: Auch Bildungseinrichtungen halten den Unterricht zum großen Teil digital ab, viele Behörden arbeiten ebenfalls von daheim. Dadurch wird vermehrt per E-Mail kommuniziert. Was den Alltag erleichtert, ist aber auch Hackern bewusst – und diese nutzen die Situation zu ihrem Vorteil.

Alleine zwischen Juni und September 2020 wurden von Barracuda 3,5 Millionen sogenannte „Spear-Phishing-Angriffe“ verzeichnet, wobei in mehr als 1.000 Fällen auch Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Universitäten betroffen waren. Somit fallen diese Institutionen mehr als doppelt so häufig „Business-Email-Compromise“-Angriffen zum Opfer. Was kann das zur Folge haben und wie können Sie sich effektiv vor diesen Angriffen schützen?