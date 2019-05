Einmal den Sonnenaufgang am Berg erleben – eine Sehnsucht, die viele bewegt. Bei Schneeberg mit den Besten geht es Seite an Seite mit erfahrenen Bergführern frühmorgens auf den höchsten Berg Niederösterreichs, den Schneeberg.

Das Bergwochenende startet mit einem Kennenlernen und einer Tourenbesprechung mit den beiden Bergführern, Peter Groß und Hannes Rottensteiner, am Abend davor. Nach dem Abendessen geht es am besten zeitig ins Bett, denn am nächsten Tag bringen Wandertaxis die Wanderer früh morgens zum Ausgangspunkt der Sonnenaufgangswanderung nach Losenheim – die Schneebergtour kann beginnen!