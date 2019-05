Die Thayarunde: Radeln auf ehemaligen Bahntrassen

Da wo einst Züge Waidhofen an der Thaya im Waldviertel mit dem tschechischen Slavonice und Göpfritz mit Raabs verbunden hatten, rauschen heute Familien mit radbegeisterten Kindern ebenso wie Genuss-Radfahrer an der unberührten Naturlandschaft des Thayatals vorbei. Dass die Thayarunde heute eine so gemütliche Radroute ist, die auch weniger sportliche Radler anspricht, ist den alten Dampfloks zu verdanken, die keine großen Steigungen bewältigen konnten. Eisenbahn-Ingenieure waren deshalb gezwungen, die Landschaft zu glätten, sodass eine Verbindung zwischen den Städten möglich war. Das sind heute ideale Voraussetzungen, eine entspannte Radlzeit zu verbringen.