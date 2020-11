Schloss Hernstein: Eines der schönsten Hotels in Österreich

Das Hotel

In einem zum Schloss passenden modernen Zubau befindet sich das dazu gehörende Hotel. Dieses verfügt über 74 Einzelzimmer, die alle mit Sat-TV, Minibar, Telefon, Dusche, WC und Haartrockner ausgestattet sind. Für das leibliche Wohl wird im Panoramarestaurant mit regionaler Küche, in der gut sortierten Hotelbar, oder in der Cafeteria mit Ausgang in den Park, gesorgt.

Wellness

Getreu dem Motto "mens sana in corpore sano", sorgt das Hotelangebot auch für den körperlichen Ausgleich der Gäste. Das große Hallenbad, die Bio Sauna, das Dampfbad, die Infrarotkabine und das Fitness Center laden zur Entspannung und Regeneration nach einem intensiven Arbeitstag ein.