Warum „Pech“ Ihren Seminaraufenthalt im Schloss Hernstein bereichern kann

Die Schwarzföhre prägt die Region um Schloss Hernstein, ermöglicht "grünes Tagen", bietet Erholungsraum und stellt eine wesentliche Wirtschaftsgrundlage dar. Neben Themenwegen, Pecherfesten und musealen Einrichtungen mit Führungen sind es Schwarzföhrenprodukte wie Schnaps, Hautcremen, Kienspan etc., die an Beliebtheit gewinnen.



Die Harzgewinnung aus der Schwarzföhre in und rund um Hernstein ist einzigartig in Mitteleuropa. Deshalb wurde das aussterbende Handwerk – "die Pecherei" – 2011 als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO ausgezeichnet. Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Handeln und Regionalität sind schon lange in der Unternehmensphilosphie von Schloss Hernstein verankert.



Sektempfang im Schlosshof, Konferenz im prunkvollen Habsburgersaal, Team-Building am Schlossteich, Gala-Dinner oder Weihnachtsfeier im Panoramarestaurant ... das Schloss Hernstein verbindet historisches Ambiente mit genau dem zeitgemäßen Komfort, den man sich von einer erstklassigen Event-Location auch erwarten darf.