Urlaub in Oberösterreich: Ins Innerste eintauchen

Beim Eintauchen in Oberösterreich wird schnell klar, warum hier das Essen so gut schmeckt. Warum hier das Aufatmen so befreiend ist. Warum hier der Blick in die Natur irgendwann zum Einblick in sich selbst wird. Warum die Schönheit dieses Landes keine Fassade ist, die nach dem Urlaub langsam in der Erinnerung verblasst. Weil äußere Schönheit eben tatsächlich von innen kommt.

Oberösterreichs Inneres sind seine Menschen. Menschen, die ihre Landschaft wertschätzen als das, was sie ist: Lebensraum, Raum zum Bewegen, Raum zum Entfalten. Menschen, die ehrlich und herzlich aufeinander zugehen. Menschen, die ihre Tradition lieben und gleichzeitig offen für Neues sind.