Servus in der Rennradregion

Die Rennradszene in Wels ist groß und leidenschaftlich bei der Sache. Hier zeigen die Profis und Hobbysportler unter dem Motto „Go where the Locals go“ bei gemeinsamen Ausfahrten ihr Trainingsrevier. Die Lieblingstouren, schönsten Aussichtspunkte und besten Einkehrmöglichkeiten haben sie in Touren mit 30 bis 150 Kilometern Länge liebevoll aufbereitet.

Die zentrale Lage macht Wels zum idealen Ausgangpunkt für Rennradtouren in ganz Oberösterreich. Die Stadt verbindet urbanes Lebensgefühl, unverwechselbare Landschaften und Service für Rennradler. Auch Genussradler mit Leidenschaft für gutes Essen, Kultur und gemütliche Einkehr kommen nicht zu kurz – Kulinarik und Entspannung beim Radsport werden großgeschrieben.

Sind spezialisierte Rennradhotels oft in ländlichen Gebieten, so kann die Stadt mit Gastronomie, Shopping, Kultur und Veranstaltungen punkten. Der Stadtplatz lädt mit 64 Bürgerhäusern aus verschiedensten Stilepochen zum Flanieren ein. Beim bodenständigen Wirt, im trendigen Szenelokal, im Nachtleben, bei Events und Sport – die Lust am Leben wird in Wels gefeiert. Am besten gleich die Familie mitbringen, im Welios® Science Center schlagen Kinderherzen höher und das Interesse für Naturwissenschaft und Technik erwacht.