Natürlich und g’sund in sieben Orten

Essen und Trinken

Das Leben in vollen Zügen zu genießen, sich in den Gastronomiebetrieben kulinarisch verwöhnen lassen. Sehr zu empfehlen sind die Mostschänken, wo Most, Brettljause und süße Bauernkrapfen locken. Tipp: einen mit regionalen Spezialitäten gefüllten Picknickkorb reservieren.