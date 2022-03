Linz an der Donau: Stadt für Entdecker

Neugierig auf den Ruf der Industriestadt? Auf die Menschen, die offen und zurückgezogen gleichzeitig sind? Eine Entdeckungsreise nach Linz überrascht immer aufs Neue. Hier muss keine Fassade ein bestimmtes Image aufrechterhalten, denn die Stadt an der Donau darf sein, wie sie wirklich ist. Linz darf Neues ausprobieren, sich verändern, weiterentwickeln und geht dabei andere Wege. Mit Menschen, die diese Stadt gestalten und besuchen. Die offen sind. Insbesondere mit den Frauen, die hier wirken und die 2022 im Mittelpunkt stehen – in Ausstellungen, auf den Bühnen, in der Kommunikation. Die Stadt zeigt sich von ihrer weiblichen Seite.

Was bleibt in Erinnerung nach einer Reise? Vor allem eine entspannte Atmosphäre, die eine Leichtigkeit verbreitet. Aber auch Erlebnisse und Aktivitäten, die unsere Tage erfüllen und unseren Geist bereichern. So sehr prägt die Donau die Stadt und den Weitblick der Betrachterin. Kraftvoll schwingt sie sich mitten durch Linz. Wie sehr öffnet ein Spaziergang an den Ufern oder an heißen Sommertagen ein Sprung ins Wasser Geist und Herz. Genauso wie oben am Pöstlingberg der Blick über die Stadt bis ins Gebirge.