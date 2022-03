In der Stadt und auf dem Land: Abenteuer, Erholung und Genuss

Linz zeigt sich weiblich: Wo Frauen im Mittelpunkt stehen

Oberösterreichs Landeshauptstadt kehrt 2022 ihre feminine Seite nach außen. Und stellt die Leistungen, Ideen und Visionen von Frauen in die Auslage. In den Ausstellungen von Lentos Kunstmuseum und Stadtmuseum Nordico stehen Frauen im Mittelpunkt. Das Brucknerhaus setzt einen Schwerpunkt auf Musikerinnen. Und auch in den Theaterhäusern spielen Künstlerinnen die erste Geige.

Tipp: Ab Ende April startenwieder die 90-minütigen Hafenrundfahrten mit der „Linzerin“ von der Kulturmeile bis zu den naturbelassenen Traunauen und wieder zurück.

25 Jahre Naturjuwel: Steyr als Tor zum Nationalpark

Steyr hat einen der schönsten Stadtkerne im Land. Es ist Schauplatz österreichischer Industriegeschichte. Es ist aber auch das Tor zum größten Waldnationalpark Österreichs. Der Nationalpark Kalkalpen feiert 2022 seinen 25. Geburtstag. Und das als international bedeutendes Naturschutzgebiet. Denn die alten Buchen-Urwälder in seinen Bergen gehören zum Weltnaturerbe der UNESCO.

Tipp: Im Jubiläumsjahr mit dem Nationalpark Ranger in die Waldwildnis eintauchen.