Genussfestival TAVOLATA 2022

TAVOLATA, was so viel wie Tafelrunde oder gemeinsames Genießen bedeutet, ist als fröhliches Genussfest für alle konzipiert und spannt an zwei verlängerten Wochenenden den Bogen von Picknick, Markt und Wirtefest bis zum exklusiven Fine Dining: In Steyr, Schlierbach und Kirchdorf geht’s zu kulinarischen Stadtführungen und beim Wirtefest rund um den Leopoldibrunnen in Steyr gibt es bei lässigem Sound Spezialitäten der Region. Die Spitzenköche Max Rahofer und JRE Lukas Kapeller verwandeln den Festsaal von Schloss Lamberg und ein historisches Dampfkraftwerk mit Designstudio zu märchenhaften Pop-up-Restaurantbühnen. Drei-Hauben-Koch und JRE Klemens Schraml kocht im Bernardisaal des Stiftes Schlierbach auf dem legendären T1 von Lohberger groß auf.

Vom Dinner im Dunkelrestaurant über einen Edel-Heurigen mit Starwinzer Bernhard Ott bis zum Gourmetbrunch am Floß, von der Verkostung im Nationalpark über die Dampfloktour mit Fingerfood und Livemusik zum Bschoad Binkerl-Spezialitätenmarkt mit Verkostungen und Musikprogramm gibt es eine Fülle origineller Events.

www.tavolata.at, www.steyr-nationalpark.at