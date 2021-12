„Betriebe brauchen Innovation und Tradition“

Zumindest zehn Jahre sollten Betriebsinhaber für die Nachfolgeregelung einplanen, rät Verena Nothegger, Notarsubstitutin in Wels. Die Nachfolger wiederum sollten bei Neuerungen Fingerspitzengefühl beweisen.

Tausende Unternehmen suchen in den nächsten Jahren einen Nachfolger. Eine Suche, die nicht einfach ist und immer wieder auch ergebnislos verläuft – worauf führen Sie das zurück?

Verena Nothegger: Ich habe den Eindruck, dass sich die Vorstellungen von und die Ansprüche an die Arbeitswelt verändert haben. Ein Unternehmen fortzuführen ist heute nicht mehr modern. Die jüngere Generation ist zur Kreativität erzogen, sucht ständig Veränderung und will sich selbst verwirklichen. Die Gründung von Start-ups entspricht viel eher dem Lebensstil der jungen Generation. Außerdem wollen junge Menschen gleich nach der Ausbildung etwas bewegen, nicht erst im Alter von 40 oder 45 Jahren. Ich denke, dass auch deswegen immer weniger Betriebe familienintern übergeben werden. Leider beginnen viele Unternehmer viel zu spät mit der Suche nach einem Nachfolger und kommen dadurch unter Druck.

Wann wäre denn der geeignete Zeitpunkt?

Man sollte zumindest zehn Jahre vor dem geplanten Übergabetermin mit der Suche beginnen. Wobei die Nachfolge-Frage nie ungeregelt sein sollte: Man sollte auch für den plötzlichen Ausfall oder Todesfall vorsorgen.

Warum so früh?

Das hat verschiedene Gründe. Einer ist die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Kommt dieser nicht aus der Familie, muss er anderweitig gesucht werden. In diesem Fall gilt es zu klären, ob der Betrieb in Familienbesitz bleibt und ein Geschäftsführer gesucht wird, oder ob das Unternehmen verkauft wird. Sei es an einen Fremden, sei es an einen langjährigen Mitarbeiter – wobei letzteres häufig an der Finanzierung scheitert. Ein anderer Grund ist, dass Übergeber das Unternehmen auf die Übergabe vorbereiten sollten.

Sie meinen finanziell ...

Nicht nur. Es sollten auch die Mitarbeiter auf die Übergabe vorbereitet und allenfalls der Übernehmer im Rahmen einer Übergangsfrist in das Unternehmen eingegliedert werden. Gerade, wenn es sich um eine familieninterne Übergabe handelt, entstehen dabei zusätzliche Fragen: Sind mehrere Kinder vorhanden, geht es nicht nur darum, wer den Betrieb übernimmt, sondern auch darum, wie die Abfindung der weichenden Geschwister geregelt wird.

Ein großes Thema in diesem Zusammenhang ist ja deren Auszahlung ...

Absolut, denn diese kann zu großen finanziellen Problemen für das Unternehmen führen. Ich kann daher jedem Betriebsinhaber nur raten, rechtzeitig ausreichendes Privatvermögen aufzubauen, damit weichende Nachkommen abgefunden werden können. Idealerweise wird mit diesen ein Pflichtteilsverzicht errichtet.

Hat die Pandemie in diesem Zusammenhang etwas verändert?

Ich beobachte, dass derzeit tendenziell mehr über Übergaben nachgedacht wird, diese aber nicht zwingend auch geregelt werden. Vermehrt wird mittels Testaments nur eine „Mindestvorsorge“ angestrebt.

Worauf sollte man bei einer Übergabe rechtlich und steuerlich besonders achten?

Da gibt es Vieles. Beispielsweise sollte man prüfen, ob die bisherige Rechtsform auch künftig passt oder ob der Gesellschaftsvertrag adaptiert werden muss, etwa, weil sich durch die Übergabe Mehrheiten verschieben. Ein großes Thema ist die Haftung: Wer einen Betrieb oder ein Unternehmen übernimmt, haftet beispielsweise für unternehmensbezogene Verbindlichkeiten, die er bei Übergabe kannte oder kennen musste.

Auch die Nachhaftung des Übergebers ist zu beachten bzw. zu regeln. Einen Blick sollte man auch in den Mietvertrag werfen, es kann nämlich durch die Übernahme unter Umständen zu einer Erhöhung des Mietzinses kommen. Steuerlich können Umsatz- und Einkommenssteuer anfallen, gegebenenfalls auch Grunderwerbssteuer. Nicht zuletzt sollte man das Pensionsversicherungsrecht beachten, um den idealen Stichtag für den Pensionsantritt herauszufinden.