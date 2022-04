Unterwegs mit dem nostalgischen Wein- und Genusszug

Zahlreiche touristische Geheimtipps liegen an der Strecke des Reblaus Express und laden zum Entdecken und Verweilen ein. So findet man in diesem Landstrich die kleinste Stadt Österreichs, die besterhaltenen Stadtmauern und die einzige Perlmuttmanufaktur des Landes. Die Kombination aus Naturerlebnis, Kulinarik, Weingenuss, Brauchtum und Kultur macht die Fahrt mit dem Reblaus Express stets zu einem Erlebnis.