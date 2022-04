Eine Panoramafahrt durchs Weltkulturerbe

Dreizehn Bahnstationen entlang der Strecke laden zum gemütlichen Verweilen und Entdecken ein. Kombitickets mit Natur- und Kulturangeboten wie einer Schifffahrt (Kleine oder Große Wachaufahrt), dem Besuch von Stift Melk oder der Schallaburg sowie der Erkundung der Donauberge, lassen sich mit dem Erlebnis Bahnfahrt perfekt verbinden. Auch ein kombinierter Bahn- und Radausflug bietet sich perfekt an, denn das Fahrrad reist in der Bahn gegen Vorreservierung kostenlos mit dem Fahrgast mit. Durch den individuell schnürbaren Mix aus sportlicher Betätigung und entspanntem Zurücklehnen in der Wachaubahn ist der kombinierte Radausflug für die ganze Familie und jedes Fitnesslevel ideal.