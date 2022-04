Durchs Dirndltal ins Mariazellerland

Tipp: Kulinarischer Genusszug

Am Samstag, 8. Oktober, verwandeln sich die Panoramawagen in einen kulinarischen Genusszug. In Kooperation mit Wutzl Catering erwartet die Gäste bei ihrer Fahrt von Mariazell nach St. Pölten (Abfahrt 16:05 Uhr) ein exklusives herbstliches Drei- oder Vier-Gänge-Menü.