Genussvolles Wandern am Welterbesteig Wachau

Entlang des Weges warten zahlreiche landschaftliche Highlights und atemberaubende Aussichtspunkte auf den Wanderer. So treffen schroffe Felswände auf sanfte Weinrieden, sonnige Wege führen zu schattigen Ruinen. Auf den typischen Trockenrasenflächen wachsen seltene Pflanzen wie das Steinfedergras. Mit etwas Glück kann man in den Weinterrassen sogar eine Smaragdeidechse entdecken. Im Juli, zur Zeit der Marillenernte, entdeckt man zahlreiche mit Marillen behangenen Bäume entlang des Weges. Wundervolle Aussichten erlebt man beispielsweise am Jauerling - der höchsten Erhebung entlang der Donau -, beim Roten Tor in Spitz oder auf der Ferdinand-Warte in Oberbergern.