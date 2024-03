Waldviertel: Mann und Bub nach Verkehrsunfall ins Spital geflogen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im Bezirk Zwettl. Bei dem Unfall wurden ein 12-Jähriger sowie der 44-Jährige Lenker verletzt.

Der Mann fuhr von Schwarzenau in Richtung Markl als er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam.

Der PKW schlitterte im Straßengraben entlang, stieß in weiterer Folge gegen eine Feldzufahrt und wurde durch den Aufprall wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in einer Aussendung mitteilte.

Nach dem Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Fahrer musste von Einsatzkräften befreit werden

Der 12-Jährige konnte das Fahrzeug mit Unterstützung von Ersthelfern verlassen. Da der PKW schwer beschädigt worden ist, musste der Lenker von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden.