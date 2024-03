Warum der "Löwe" des Bundesheeres mitten in St. Pölten landete

Dass im Luftraum über der Landeshauptstadt von St. Pölten an manchen Tagen Hochbetrieb herrscht, lässt sich einfach erklären. Das mit zwei Landeplätzen ausgestattete Universitätsklinikum wird hunderte Male pro Jahr von Rettungshubschraubern angeflogen, auch der nahe Flugplatz in Völtendorf sorgt für Frequenz.

Staunen in der Bevölkerung herrschte allerdings am Mittwoch, als ein Hubschrauber des Bundesheeres gleich zwei Mal im Herzen der Stadt landete. Zum einen kommen diese Manöver nur sehr selten vor, zum anderen kannten manche das Fluggerät noch gar nicht.

Warum der neue Hubschrauber nun in der Hesserkaserne in St. Pölten landete, hatte einen einfachen Grund. "Es handelte sich um Trainingsflüge", berichtete Heeressprecher Sebastian Schubert. Normalerweise, so Schubert, werde die Kaserne in der Stadt aber nur sehr selten angeflogen. "Da muss es sich schon um außergewöhnliche Situationen handeln, wie zum Beispiel bei einem Hochwassereinsatz."