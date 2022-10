FPÖ fordert Bio-Fracking

Energieversorgung. Mit vorhandenen Ressourcen für eine 30-jährige Gasversorgung Österreichs im Untergrund müsse Bio-Fracking in Niederösterreich endlich gestartet werden. Das wird die FPÖ in den nächsten NÖ Landtagssitzungen fordern.

„Wenn wir so massive Gasvorhaben bei uns haben, dann sollen wir diese mittels Bio-Fracking-Methode auch nutzen und nicht die Abhängigkeit vom Ausland weiter vorantreiben“, meint FPÖ-Abgeordneter Reinhard Teufel. Durch den Einsatz von Maisstärke und Kaliumcarbonat statt Chemie, sei die in Österreich entwickelte Frackingmethode nicht umweltschädigend, im Gegensatz zum etwa in den USA per Fracking gewonnenen und von der EU importierten Erdgas, behauptet Teufel.

Die Linie von ÖVP und Grünen, Erdgas durch Windkraft und Fotovoltaik kompensieren zu wollen, nennt Teufel „industriepolitischen Selbstmord“. Die Einnahmen aus der österreichischen Gasgewinnung sollen in einen Staatsfonds fließen, um den Ausbau von Leitungsnetzen und erneuerbarer Energie wie Kleinwasserkraftwerke oder Holzvergaseranlagen zu finanzieren. W.A.