Auf Entdeckungsreise im Naturpark Ötscher-Tormäuer

Wanderbare Gipfelklaenge:

Am 4. und 5. September 2021 feiern Bergfreunde den Auftakt zum Wanderherbst. An zwei Tagen präsentieren die Gipfelklaenge unvergessliche Kultur in herrlicher Naturkulisse. Die Wanderungen und Konzerte finden rund um Mitterbach am Erlaufsee und im Naturpark Ötscher-Tormäuer statt.

Mostviertel Tourismus GmbH

Neubruck 2/10, 3270 Scheibbs

Tel +43 7482 / 204 44

info@mostviertel.at

www.naturpark-oetscher.at

www.mostviertel.at