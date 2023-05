78-Jährige im Bezirk Baden von Traktor überrollt und getötet

Eine 78-Jährige ist am Montagnachmittag in ihrem Heimatbezirk Baden von einem Traktor überrollt worden. Die Frau dürfte in Sooß Wartungsarbeiten an der Hydraulikeinrichtung der Zugmaschine durchgeführt haben, als sich diese in Bewegung setzte.

Die Pensionistin geriet unter das rechte Hinterrad, ein Arbeiter verständigte die Rettungskräfte, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Für die 78-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle.

Ebenfalls am Montagnachmittag ist eine Erntehelferin auf einer Erdbeerplantage in Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) schwer verletzt worden. Die 55-Jährige dürfte mit ihrem Kopftuch in die hinaufrollende elektrische Schutzplane geraten sein, die Bulgarin wurde in Folge an den Haaren nach oben gezogen, berichtete die niederösterreichische Exekutive.

Andere Erntehelfer kamen ihr zur Hilfe und befreiten die Frau. Die 55-Jährige wurde mit schweren Blessuren vom Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum Wien -Standort Meidling geflogen.