Neues Jahr, neue Energie: Europas neuer Wellness-Hotspot in Hévíz

Ruhe, Raum und moderne Eleganz Eingebettet in die Hügellandschaft des Zala-Gebiets setzt das Le Primore Hotel & Spa *****Superior auf ein bewusst ruhiges, naturnahes Konzept. Die 285 Zimmer, Studios und Suiten sind in warmen Naturtönen gehalten und kombinieren hochwertige Materialien mit zeitgemäßem Design; alle verfügen über Balkon oder Terrasse sowie über die Annehmlichkeiten eines erstklassigen Hauses. Die Romantic Oasis Studios mit Jacuzzi bieten private Rückzugsmöglichkeiten. Die großzügigen Suiten eignen sich für längere Aufenthalte. Die Penthouse Collection ergänzt das Angebot um besonders exklusive Wohneinheiten.

Eden Spa als Herzstück Zentrum des Resorts ist das Eden Spa mit einer Fläche von 11.500 Quadratmetern – eines der größten Spa-Refugien der Region. Eine hauseigene Thermalquelle, mehrere Innen- und Außenpools sowie drei unterschiedliche Saunawelten prägen das Angebot. Zu den Besonderheiten zählen Signature-Behandlungen der internationalen Beautymarke Omorovicza sowie ganzheitliche GAIA-Rituale, die auf achtsame Anwendungen und natürliche Elemente setzen. Für Gäste mit erhöhtem Wunsch nach Privatsphäre stehen ein privater Spa & Hamam Suites mit eigener Sauna, Jacuzzi und Hamam zur Verfügung.

Kulinarik mit Auszeichnung Auch kulinarisch positioniert sich das Le Primore Hotel & Spa *****Superior im Premiumsegment. Das Rooftop-Gourmetrestaurant La Vie wurde bereits wenige Monate nach der Eröffnung mit zwei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnet. Am 30. und 31. Jänner 2026 findet ein limitiertes Vier-Hände-Dinner statt, bei dem Executive Chef Attila Borda gemeinsam mit dem renommierten italienischen Zwei-Sterne-Michelin-Koch Daniele Lippi ein exklusives Menü präsentiert. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch das Le Restaurant, das Eden Bistro sowie mehrere Bars mit saisonalen Cocktailkreationen und einer internationalen Weinauswahl.

Anerkennung aus Fachwelt und Publikum Die Positionierung des Hauses wird durch mehrere Auszeichnungen unterstrichen. Das Le Primore Hotel & Spa *****Superior wurde vom Michelin Guide als Ort außergewöhnlicher Erlebnisse gelistet und bei den Portfolio Property Awards 2025 als Hotelprojekt des Jahres ausgezeichnet. Zudem erhielt das Haus mehrere TOP Design Awards für Architektur, Lobby-Design und Gastronomie.

Ein Ort für bewusste Auszeiten Das Le Primore Hotel & Spa *****Superior versteht sich als Rückzugsort für Gäste, die Erholung, Ruhe und Struktur suchen – insbesondere zu Beginn des Jahres. Abseits klassischer Wellnessangebote steht dabei der Gedanke des bewussten „Reset“ im Mittelpunkt.