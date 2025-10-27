Le Primore Hotel & Spa – Europas neuer Wellness-Hotspot

Das Herzstück des Le Primore Hotel & Spa ist das über 11.500 Quadratmeter große Eden Spa, wo ein Thermalbecken aus eigener Quelle, Erlebnisbecken, Whirlpools und ein 25-Meter-Schwimmbecken auf die Gäste warten. Die drei verschiedenen Saunalandschaften – familienfreundlich, textilfrei und die Lady Sauna für Damen – lassen keine Wünsche offen, während das private Spa und Hammam denjenigen, die exklusive Erlebnisse suchen, unvergessliche Entspannung bieten. Die traditionellen Heilbehandlungen von Hévíz werden vom Hotel neu interpretiert und in moderner Form angeboten, ergänzt durch Rituale der Luxusmarken GAIA und Omorovicza.

Das Le Primore ist jedoch nicht nur ein Spahotel: Auch die Gastronomie spielt eine wichtige Rolle, was durch internationale Auszeichnungen bestätigt wird. Das auf der Dachterrasse gelegene Restaurant La Vie Gourmet erhielt bereits drei Monate nach seiner Eröffnung zwei Kochmützen im Restaurantführer Gault&Millau, und das Hotel wurde in den MICHELIN Guide als Ort mit außergewöhnlichem Erlebnis aufgenommen, wodurch Hévíz wieder auf die internationale gastronomische Landkarte zurückkehrte. Die Besonderheit der Küche besteht darin, dass jeden Monat ein Gastkoch kommt, mit dem der Chefkoch des Hotels und das Team des La Vie gemeinsam ein Vier- oder Sieben-Gänge-Menü zusammenstellen. Die neuen Menüs werden zunächst bei einem „Chefkoch-Abend” vorgestellt und sind dann einen Monat lang auf der Speisekarte erhältlich.

Am 28. und 29. November kommt das Team des französischen Maison Serge Vieira – ein mit zwei MICHELIN-Sternen und einem grünen MICHELIN-Stern ausgezeichnetes Restaurant – nach Hévíz ins Le Primore. Chefkoch Aurélien Gransagne und Restaurantbesitzerin Marie-Aude Vieira kreieren gemeinsam mit der Küche des La Vie ein Sieben-Gänge-Menü, das die Raffinesse der französischen Haute Cuisine mit dem natürlichen Charakter der ungarischen Zutaten verbindet. Darüber hinaus runden das reichhaltige Buffet im Le Restaurant, die auf natürlichen Aromen basierenden, leichten Gerichte im Eden Bistro sowie eine internationale Weinauswahl und Cocktailbars das gastronomische Erlebnis ab.

Alle Zimmer und Suiten verfügen über einen eigenen Balkon und eine Terrasse, für Familien stehen spezielle Family Relax Studios und Zimmer mit Verbindungstür zur Verfügung. Für Erlebnishungrige bieten Romatic Oasis Studios mit Whirlpool und exklusive Penthäuser unvergessliche Entspannung – für die Gäste der Penthäuser sorgt ein Infinity-Pool auf dem Dach für ein einzigartiges Panorama und Erholung. Jüngere Gäste erwartet das 800 Quadratmeter große indoor Abenteuerwelt mit VR-Raum, UV-Minigolf und interaktiven Spielen, während für die Kleinsten ein eigenes Kids-Spa vorhanden ist, damit auch sie das Wellness-Erlebnis genießen können.

Das Le Primore Hotel & Spa verkörpert in jedem Detail die Philosophie der Ruhe, Fürsorge und Raffinesse. Ob Regeneration, kulinarische Entdeckungen oder Familienurlaub – das Hotel möchte seinen Gästen das Gefühl geben, den neuen Wellness-Hotspot Europas gefunden zu haben. Tipp: Werden Sie Mitglied im Le Privileged Club, der Gästen bis zu 30 % Rabatt und zahlreiche exklusive Vorteile bietet – Angebote ab 299 Euro im Doppelzimmer mit Halbpension.

Kontaktdaten von Le Primore Hotel & Spa Adresse - H-8380 Hévíz, Le Primore tér 1. Telefonnummer - +36 83 330 330 Weitere Informationen: https://leprimore.hu/de