Europas neuer Wellness-Hotspot: Le Primore Hotel & Spa ***** Superior – Hévíz, Ungarn

Ein Pool mit Liegestühlen, innen
Hévíz, die Heimat des größten natürlichen Thermalbadesees der Welt, schreibt ein neues Kapitel im europäischen Wellnesstourismus. Das Le Primore Hotel & Spa vereint zeitgenössische Eleganz mit der Kraft der Natur – ein Ort, an dem Entspannung zum Lebensstil wird.
07.11.25, 00:00

Das 11.500 m² große Eden Spa basiert auf einer eigenen Thermalquelle, deren mineralische Zusammensetzung jener des berühmten Hévízer Heilwassers gleicht. Drei Themen-SaunaweltenFamily, Experienced und Lady Sauna  –, ein exklusiver Private Spa, ein traditioneller Hamam sowie großzügige Erlebnis- und Thermalbecken bieten Raum für vollkommene Regeneration.

Steine auf einem Gesicht

Sauna von innen

Gesichtsbehandlung

Spa-Eingangsbereich

Spa mit Massagebetten

Täglich wechselnde, moderne Wellness- und Fitnessprogramme – darunter Yoga, Pilates, Wassersport mit Paddels, Klangschalenmeditation und vieles mehr – ergänzen das Angebot. Signature-Treatments mit den Luxusmarken Omorovicza und GAIA Skincare verbinden wertvolle Mineralien und ätherische Öle zu einem hochwirksamen Pflegeerlebnis.

Eine Frau mit Klangschalen

Eine Frau in einem Badeanzug auf einem Schlauchboot in einem Pool

Eine Frau in einem Bikini, die an einer grünen Wand lehnt

Das Le Primore bietet 285 großzügige Einheiten – von eleganten Doppelzimmern über lichtdurchflutete Studios bis hin zu exklusiven Penthäusern. Alle Unterkünfte verfügen über Balkon oder Terrasse und sind hochwertig mit allen Annehmlichkeiten eines 5* Hotels gestaltet.

Ein Wellnesshotel mit Pools, von außen

Ein Spa von innen, mit Pool

Das gastronomische Herzstück bildet das Gourmetrestaurant La Vie, ausgezeichnet mit zwei Hauben von Gault&Millau. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch das stilvolle Le Restaurant mit regionaler und internationaler Küche sowie das Eden Bistro, das vitale, leichte Gerichte für Spa-Gäste serviert. Verschiedene Bars – von der eleganten Lobbybar bis zur Sportbar – runden das vielfältige Genusserlebnis ab.

Privileged Club

Mitgliedern des Le Primore Privileged Clubs stehen exklusive Vorteile zur Verfügung – darunter bis zu 29 % Ermäßigung bei Direktbuchung, Early Check-in / Late Check-out (nach Verfügbarkeit) sowie Spa-Vorreservierungen und besondere Vorzugsangebote.

Doppelzimmer inkl. Halbpension bereits ab € 299,– pro Nacht.

Weitere Informationen & Buchung: www.leprimore.hu/de

 

