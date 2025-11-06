Europas neuer Wellness-Hotspot: Le Primore Hotel & Spa ***** Superior – Hévíz, Ungarn

Das 11.500 m² große Eden Spa basiert auf einer eigenen Thermalquelle, deren mineralische Zusammensetzung jener des berühmten Hévízer Heilwassers gleicht. Drei Themen-Saunawelten – Family, Experienced und Lady Sauna –, ein exklusiver Private Spa, ein traditioneller Hamam sowie großzügige Erlebnis- und Thermalbecken bieten Raum für vollkommene Regeneration.

Täglich wechselnde, moderne Wellness- und Fitnessprogramme – darunter Yoga, Pilates, Wassersport mit Paddels, Klangschalenmeditation und vieles mehr – ergänzen das Angebot. Signature-Treatments mit den Luxusmarken Omorovicza und GAIA Skincare verbinden wertvolle Mineralien und ätherische Öle zu einem hochwirksamen Pflegeerlebnis.

Das Le Primore bietet 285 großzügige Einheiten – von eleganten Doppelzimmern über lichtdurchflutete Studios bis hin zu exklusiven Penthäusern. Alle Unterkünfte verfügen über Balkon oder Terrasse und sind hochwertig mit allen Annehmlichkeiten eines 5* Hotels gestaltet.

Das gastronomische Herzstück bildet das Gourmetrestaurant La Vie , ausgezeichnet mit zwei Hauben von Gault&Millau. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch das stilvolle Le Restaurant mit regionaler und internationaler Küche sowie das Eden Bistro, das vitale, leichte Gerichte für Spa-Gäste serviert. Verschiedene Bars – von der eleganten Lobbybar bis zur Sportbar – runden das vielfältige Genusserlebnis ab.

Privileged Club

Mitgliedern des Le Primore Privileged Clubs stehen exklusive Vorteile zur Verfügung – darunter bis zu 29 % Ermäßigung bei Direktbuchung, Early Check-in / Late Check-out (nach Verfügbarkeit) sowie Spa-Vorreservierungen und besondere Vorzugsangebote.

Doppelzimmer inkl. Halbpension bereits ab € 299,– pro Nacht.

Weitere Informationen & Buchung: www.leprimore.hu/de