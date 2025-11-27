Werbung

Zeit, Ruhe, Genuss – so definiert sich moderner Luxus

Eine Frau ist mit einer Lichterkette in einem Außenfreibad
Die Vorweihnachtszeit bedeutet für viele weniger Besinnlichkeit als Jahresendstress. Zugleich zeigen internationale Studien klar: Luxus misst sich heute nicht mehr in Dingen, sondern in Zeit, Regeneration und besonderen Erlebnissen.
Erlebnisse, die bleiben

Europaweite Befragungen bestätigen den Trend: Menschen investieren verstärkt in kurze Auszeiten, Reisen und hochwertige Kulinarik – in Momente, die langfristig Freude schenken. Moderner Luxus bedeutet heute: verlangsamen, auftanken, genießen.

Eine Hotelanlage von oben und außen mit Außenpools

Le Primore Hotel & Spa – das neue Spa Erlebnis

Vom MICHELIN Guide empfohlen, verbindet das Le Primore Hotel & Spa zeitgemäße Architektur, eine eigene Thermalquelle und weitläufige Ruhebereiche zu einem Ort echter Erholung. Die Lage direkt an einem Naturschutzgebiet und das einmalige Eden Spa garantieren Entspannung pur. Mehrere Thermal- und Erlebnisbecken, Sportbecken, drei Saunawelten, Hamam & Private Spas sowie helle, großzügige Ruhezonen und erstklassige Anwendungen sprechen für sich. 

Hier stehen Stille, Qualität und tiefe Regeneration im Mittelpunkt.

Eine Frau sitzt in einem roten Badeanzug an einem Indoor-Pool.

La Vie – Kulinarik auf Spitzenniveau

Das mit zwei Hauben von Gault Millau ausgezeichnete Gourmetrestaurant La Vie im Dachgeschoss gilt als kulinarischer Signature-Spot der gesamten Region.

Ein Mann isst ein Stück Fleisch, das schön auf einem Teller angerichtet ist

Winterlicher Reset – Kraft für das neue Jahr

Gerade nach den Feiertagen suchen Viele bewusst Ruhe. Thermalwasser, Sauna, Stille und außergewöhnliche Kulinarik bieten einen kompakten, aber nachhaltigen Reset, oft wirksamer als eine längere Reise.

Le Primore bietet den idealen Rahmen: Zeit. Entspannung. Außergewöhnlichen Genuss.

Ein Mann und eine Frau sitzen mit ihrer Tochter in einem Hotel in der Lobby.

Geschenkgutscheine – Erlebnisse, die bleiben

Da Erlebnisse heute wertvoller sind als Dinge, entscheiden sich immer mehr für Geschenkgutscheine.

Ein Gutschein für das Le Primore steht für Zeit, Ruhe, Genuss – ein Geschenk, das nicht verstaubt, sondern wirkt.

Black November – nur bis 30. November

Exklusiv und nur noch für kurze Zeit: Nur Mitglieder des Le Privileged Club – Melden Sie sich jetzt an und erhalten bis zu 26 % Nachlässe sowie weitere Vorteile. 

Weitere Informationen & Gutscheine: https://leprimore.hu/de 

