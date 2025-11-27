Zeit, Ruhe, Genuss – so definiert sich moderner Luxus

Erlebnisse, die bleiben Europaweite Befragungen bestätigen den Trend: Menschen investieren verstärkt in kurze Auszeiten, Reisen und hochwertige Kulinarik – in Momente, die langfristig Freude schenken. Moderner Luxus bedeutet heute: verlangsamen, auftanken, genießen.

Le Primore Hotel & Spa – das neue Spa Erlebnis Vom MICHELIN Guide empfohlen, verbindet das Le Primore Hotel & Spa zeitgemäße Architektur, eine eigene Thermalquelle und weitläufige Ruhebereiche zu einem Ort echter Erholung. Die Lage direkt an einem Naturschutzgebiet und das einmalige Eden Spa garantieren Entspannung pur. Mehrere Thermal- und Erlebnisbecken, Sportbecken, drei Saunawelten, Hamam & Private Spas sowie helle, großzügige Ruhezonen und erstklassige Anwendungen sprechen für sich. Hier stehen Stille, Qualität und tiefe Regeneration im Mittelpunkt.

La Vie – Kulinarik auf Spitzenniveau Das mit zwei Hauben von Gault Millau ausgezeichnete Gourmetrestaurant La Vie im Dachgeschoss gilt als kulinarischer Signature-Spot der gesamten Region.

Winterlicher Reset – Kraft für das neue Jahr Gerade nach den Feiertagen suchen Viele bewusst Ruhe. Thermalwasser, Sauna, Stille und außergewöhnliche Kulinarik bieten einen kompakten, aber nachhaltigen Reset, oft wirksamer als eine längere Reise. Le Primore bietet den idealen Rahmen: Zeit. Entspannung. Außergewöhnlichen Genuss.

Geschenkgutscheine – Erlebnisse, die bleiben Da Erlebnisse heute wertvoller sind als Dinge, entscheiden sich immer mehr für Geschenkgutscheine. Ein Gutschein für das Le Primore steht für Zeit, Ruhe, Genuss – ein Geschenk, das nicht verstaubt, sondern wirkt.