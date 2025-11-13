Le Primore – Europas neuer Wellness- und Gourmet-Hotspot

Das Haus verfügt über 285 elegante Zimmer und Suiten, ein 11.500 m² großes Spa mit eigener Thermalquelle, drei Sauna-Welten sowie exklusive GAIA- und Omorovicza-Rituale – ein Ort, an dem Entspannung und Inspiration in natürlicher Harmonie verschmelzen. Seine außergewöhnliche Qualität wurde auch vom Michelin Guide gewürdigt: Das Le Primore zählt zu den in Ungarn empfohlenen Häusern, die ein herausragendes Gesamterlebnis bieten. Diese Anerkennung spiegelt die Philosophie des Hotels wider – die feine Balance zwischen Wellness, Kulinarik und Familienerlebnis. Das kulinarische Herzstück des Hauses ist das Dachterrassenrestaurant La Vie, das bereits wenige Monate nach der Eröffnung von Gault&Millau Ungarn mit 14 Punkten und zwei Hauben ausgezeichnet wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Le Primore Hotel & Spa

Das Konzept von La Vie basiert auf der Begegnung von Aromen und Kulturen: In Zusammenarbeit mit internationalen Gastköchen entstehen inspirierende Menüs, in denen ungarische Zutaten mit der Eleganz der Weltküche verschmelzen. Nach dem Weindinner des spanischen Weinguts Emilio Moro und dem Gastauftritt des französischen Zwei-Sterne-Restaurants Maison Serge Vieira folgen nun zwei neue kulinarische Höhepunkte:

Best of La Vie – die Essenz des Jahres Im Dezember präsentiert das La Vie seine beliebtesten Gerichte des Jahres in festlicher Neuinterpretation. Saisonale Aromen, spielerische Texturen und raffinierte Eleganz vereinen sich in einem besonderen Menü, das durch ausgewählte Wein- und Champagnerbegleitungen auf höchstem Niveau vollendet wird.

Italienischer Sternenglanz in der La Vie-Küche Am 30. und 31. Januar 2026 ist das römische Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant Acquolina zu Gast im La Vie. Chefkoch Daniele Lippi und sein Sous-Chef Alessandro Sabatini laden zu einem exklusiven Vierhands-Dinner ein, das die moderne italienische Küche zelebriert. Der junge, talentierte Küchenchef sammelte Erfahrungen in legendären Drei-Sterne-Restaurants wie dem Pavillon Ledoyen (Paris), Piazza Duomo (Alba) oder Alinea (Chicago). Seine Handschrift: mediterrane Leichtigkeit, präzise Technik und mutige Geschmackskompositionen – wo Meer und Land, Zartheit und Intensität in perfektem Gleichgewicht aufeinandertreffen. Im La Vie verschmelzen italienische Finesse und ungarische Gastronomie zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis. Das Le Primore ist weit mehr als ein Hotel – es ist eine Welt des Erlebens, in der Wohlbefinden, Genuss und Inspiration in Einklang stehen. Zeitlose Architektur, klare Eleganz und liebevoll gestaltete Details schaffen eine Atmosphäre, in der jeder Moment zu einer Hommage an Stil, Geschmack und Lebensfreude wird.

