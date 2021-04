Können Alltagsgegenstände Kunst sein?

Kunstgegenstand Essen

Die uns täglich umgebende Dingwelt und das Essen als sozialer Akt: Was Daniel Spoerri in seinem Werk thematisiert, steht bei mir – noch mehr im Lockdown – hoch im Kurs. Spoerris Werke stammen aus einer Spanne von 70 Jahren. Was hat sich geändert in dieser Zeit? Sind unsere heutigen Tafeln ähnlich gedeckt wie damals? Ist Alltägliches überhaupt Kunst? Wie verändert sich unser Blickwinkel im Museum? Die Antworten auf diese Fragen will ich bei der Ausstellung finden.